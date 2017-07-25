TSK: Kuzey Irak'ta 9 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatında 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen teröristlere yönelik hava harekatında 9 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, akşam saatlerinde Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde hudut hattındaki karakol ve üs bölgelere saldırı hazırlığı içerisinde olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendi.



Harekatta 9 terörist etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.