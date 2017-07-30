TSK Instagram'da hesap açtı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), sosyal paylaşım sitesi Instagram'da hesap açtı.

Hesapta, Silahlı Kuvvetlerin tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın ziyaret ve incelemelerine ait fotoğraf ve videolar paylaşılıyor.



Instagram'da "tskgenelkurmay" adıyla açılan hesapta, Silahlı Kuvvetlerin tatbikat, tören ve gösterileri ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın ziyaret ve incelemelerine ait fotoğraf ve videolar paylaşılıyor.



Bugüne kadar 346 içeriğin paylaşıldığı hesabın, 36 bini aşkın takipçisi bulunuyor.