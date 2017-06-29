TSK havadan vurdu: 7 terörist öldürüldü

TSK, Kuzey Irak'ta Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine yapılan hava operasyonunda 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatında, ilk belirlemelere göre sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığı yaptıkları tespit edilen 7 terör örgütü PKK mensubu etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Hava Kuvvetleri Komutanlığınca, sınır hattındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarına yönelik olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatı düzenlendi.



Harekatta teröristlerce kullanılan barınma alanları ve silah mevzileri imha edildi.



İlk belirlemelere göre 7 terörist etkisiz hale getirildi.



Görevlerini başarıyla tamamlayan jetler, emniyetle üslerine döndü.