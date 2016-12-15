El Bab'da DEAŞ'a ait dört hedef imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'a düzenlenen hava harekatında terör örgütü DEAŞ'a ait dört hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla 14.00-14.09 saatlerinde hava harekatı düzenlendi.



Hava harekatında, DEAŞ terör örgütü mensuplarının barınma yeri olarak kullandığı tespit edilen dört hedef ateş altına alınarak imha edildi.



Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçakları, emniyetle üslerine döndü.

Kaynak: AA