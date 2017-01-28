TSK: 2 bin 156 DEAŞ ve 321 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar 2 bin 156 DEAŞ ve 321 PKK/PYD'li terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, 19-26 Ocak tarihlerinde bölücü terör örgütünün sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanması sebebiyle büyük önem taşıyan bölgeleri teröristlerden temizlemek ve kış tertiplenmesini kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlara aralıksız devam edildi.



Diyarbakır Lice, Şırnak Küpeli Dağı ve Beytüşşebap, Tunceli merkez Bali Deresi, Bitlis merkez Sini Deresi ve Ağrı Doğubayazıt bölgelerinde orta çaplı operasyonlar gerçekleştirildi.



Operasyonlarda 12 terörist etkisiz hale getirilirken, 27 el yapımı patlayıcı, 4 biksi hafif makineli tüfek, 2 kanas keskin nişancı tüfeği, 37 piyade tüfeği, 6 tabanca, 8 el bombası, 541 kilogram amonyum nitrat, çok miktarda değişik çap ve cinste mühimmat ile el yapımı patlayıcı için kullanılan kablo, fünye ve patlayıcı madde ele geçirildi.



Diyarbakır Lice'de 16, Bitlis Sini Deresi bölgesinde 14, Tunceli merkez Bali Deresi ve Nazımiye bölgelerinde 31, Batman Hasankeyf'de bir olmak üzere toplam 62 sığınak, barınak ve mağara ile çok miktarda yaşam ve gıda maddesi, örgütsel doküman bulunarak imha edildi, sığınak, barınak ve mağaralar kullanılamaz hale getirildi.



Bölücü terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılıkla mücadeleye yönelik operasyonlar ve hudut hattında alınan tedbirler neticesinde 2 bin 184 kilogram kubar esrar, 2 bin 620 kilogram toz esrar ve 255 bin 370 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5 bin 329 kişi yakalandı.



Son bir haftada icra edilen operasyonlarda kayıp yaşanmadı.



- EL BAB'DA 3 MESKUN MAHAL DAHA KONTROL ALTINDA



Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak ve sivilleri korumak, yaşanan terör olaylarından zarar görmesini engellemek amaçlarıyla yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda, TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun yoğun mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan 228 meskun mahal ve bin 880 kilometrekarelik alan kontrol altına alındı.



El Bab'ın ele geçirilmesine yönelik planlı harekata devam edilirken, batı ve kuzeyden şehrin dış mahallelerine ulaşıldı. Tecrit harekatı sürdürülmekle beraber El Bab'ın kuzeydoğusunda bulunan Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri kontrol altına alındı. Tespit edilen hedeflerin etkisiz hale getirilmesine devam edildiği belirtildi.



DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesine yönelik harekat sürdürülürken, PKK/PYD terörist unsurlarının Afrin'den doğu, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edildiği bildirildi.



Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 864'ü ölü olmak üzere 2 bin 156 DEAŞ, 306'sı ölü olmak üzere 321 PKK/PYD mensubu etkisiz hale getirildi. Ayrıca 3 bin 282 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü infilak ettirildi. Türk Hava Kuvvetleri tarafından da toplam bin 332 hedef imha edildi.



El Bab'ın kuzeydoğusundaki Suflaniyah ve Kabr El Mukri meskun mahalleri 26 Ocak itibarıyla kontrol altına alınarak terör örgütü DEAŞ'ın bölgeden sökülüp atılabilmesi amacıyla şehrin kuşatılması faaliyetlerine devam edildi. Böylelikle terör örgütünün farklı bölgelerden takviye yapma gayretlerinin engellenmesinin hedeflendiği kaydedildi.