TSK: 1 haftada 92 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, 7 günde Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Ardahan, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep'teki operasyonlarda 92 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.





Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) 25 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Şırnak, Hakkari, Diyarbakır, Bingöl, Elazığ, Erzurum, Ardahan, Hatay, Osmaniye ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 92 terörist etkisiz hale getirildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan haftalık bilgilendirmede, yurt içinde bölücü terör örgütü PKK'ya karşı sürdürülen mücadele ile Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele çalışmalarına ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullanılan bölgeleri teröristlerden temizlemek ve kırsaldaki hazırlıklarını kısıtlamak amacıyla başlatılan operasyonlar aralıksız sürüyor.



Bu kapsamda, Şırnak Beytüşşebap Bestler-Dereler, Cudi Dağı, Hakkari Yüksekova, Diyarbakır Lice, Bingöl Genç, Elazığ Arıcak, Erzurum Şenkaya, Ardahan Göle ve Hatay, Osmaniye, Gaziantep bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda biri Suriye uyruklu sözde Tunceli Ovacık özel güç sorumlusu lider kadrosunda olmak üzere 92 terörist etkisiz hale getirildi.



Operasyonlarda 2 AT-4 tanksavar füzesi, 4 havan, 11 roketatar, 10 makineli tüfek, 2 uçaksavar makineli tüfek, 1 bomba atar, 61 piyade tüfeği, 2 keskin nişancı tüfeği, 4 tabanca, 64 el bombası ve 11 el yapımı patlayıcı (EYP), 2 bin kilogram amonyum nitrat, 176 tüp, 47 havan mühimmatı, 475 roketatar mühimmatı, 4 mayın, 20 geri tepmesiz top mühimmatı, 20 bin biksi makineli tüfek mühimmatı, yaklaşık 30 bin hafif silah mühimmatı ile çok miktarda EYP yapımında kullanılan kablo ve fünye ele geçirildi.



Tespit edilen el yapımı patlayıcıların imha edildiği operasyonlarda, teröristlerce kullanılan 55 sığınak, barınak, mağara ve depo bulunarak kullanılamaz hale getirilmesi sağlandı.



Terör örgütünün en önemli finansal kaynaklarından uyuşturucu üretimi, ticareti ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik operasyonlar ve sınır hattında alınan tedbirler sonucu 304 bin 500 kök kenevir, 287 kilogram toz esrar, 224 kilogram kubar esrar ve 98 bin 822 bin paket kaçak sigaraya el konuldu.



Etkili hudut denetim ve kontrolleri sonucunda sınırlardan yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 8 bin 138 kişi yakalandı.



Son bir haftadaki operasyonlar sırasında, Şırnak'ta meydana gelen helikopter kazasında şehit olan 13 asker ile toplam 23 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı.



SURİYE'NİN KUZEYİNDEKİ HAREKAT



Suriye'nin kuzeyinde icra edilen harekat kapsamında da TSK tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) mücadelesiyle Azez ve Cerablus arasında bulunan 243 meskun mahal ve 2 bin 15 kilometrekarelik alanda kontrol sağlandı.



El Bab ilçe merkezinin yanı sıra Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde patlayıcı ve mayın arama-temizleme çalışmaları sürdürüldü. PKK/PYD mensubu teröristlerin Afrin'den doğuya, Münbiç'ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik tedbirlerin uygulanmasına devam edildi.



Terör örgütünün lojistik desteğine son yılların en büyük darbesi vuruldu



Bilgilendirmede, operasyonlar sonucu bölücü terör örgütüne ağır darbeler vurulduğu belirtildi. Özellikle Şırnak başta olmak üzere doğu illerinde gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda ele geçirilen silah, teçhizat, mühimmat ve malzemeler ile etkisiz hale getirilen terörist sayısı göz önüne alındığında, yürütülen operasyonların başarısı ve caydırıcılığının terör örgütü üzerindeki baskısını her geçen gün giderek artırdığı vurgulandı.



TSK'nın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak ve menfaatlerini korumak ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla, milli birliği ve bölünmez bütünlüğü hedef alan başta PYD/YPG/PKK, FETÖ/PDY ve DEAŞ olmak üzere diğer tüm terör örgütleriyle mücadelesini en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar süreceğine dikkat çekildi.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, "Türk Silahlı Kuvvetleri, bugün olduğu gibi bundan sonra da vatan toprağının ve milli birliğimizin korunması için kararlı duruşuyla kendisine verilecek her türlü görevi yerine getirecek güç ve kudrete sahiptir." ifadelerine yer verildi.