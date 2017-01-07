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07 Ocak 2017 10:10 | Son Güncelleme: 07 Ocak 2017 10:14

TSE, 4 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), çeşitli nedenlerle 4 firmanın, kendilerine hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmelerini feshetti.

TSE, 4 firmanın sözleşmesini feshetti

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre, 2 firmanın yıllık vize, 1 firmanın talimata aykırılık ve 1 firmanın da kendi isteğiyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri iptal edildi.

Söz konusu firmaların, ürünlerini TSE markalı olarak piyasaya sürmeleri durumunda, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.

Etiketler: Türk Standardları EnstitüsüTSE


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