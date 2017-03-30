TSE 29 firmanın sözleşmesini feshetti

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) çeşitli nedenlerle 29 firmanın hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı sözleşmesini feshetti.

TSE'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, 11 firmanın kendi isteğiyle, 14 firmanın yıllık vize yaptırmadığından, 2 firmanın kriter iptali, 1 firmanın talimata aykırılık, 1 firmanın da olumsuz ara kontrol nedeniyle hizmet yeterlilik belgesi kullanma hakkı veren sözleşmeleri iptal edildi.



Bu firmaların ürünlerini TSE markalı olarak piyasaya sürmeleri durumunda, haksız rekabet ve haksız belge kullanımı hükümlerine göre hukuki ve cezai işlem başlatılacak.