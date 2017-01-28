Trabzonspor yeni stadında ilk maçına çıkıyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor ile yapacağı maçla Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadında ilk karşılaşmasına çıkacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1-0 galip geldiği Atiker Konyaspor maçıyla 50 yıldır mücadele ettiği Hüseyin Avni Aker Stadı'na veda eden bordo-mavililer, Şenol Güneş Kompleksi'ndeki yeni stadına yarın 'merhaba' diyecek.



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Trabzonspor, Akyazı mevkisindeki denizin dolgu işleminin tamamlanmasının ardından 24 Kasım 2013'te temeli atılan ve yapımı tamamlandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Aralık 2016'da açılışı gerçekleştirilen Şenol Güneş Kompleksi'ndeki ilk maçında taraftarıyla buluşacak.



Hüseyin Avni Aker Stadı'na galibiyetle veda eden Trabzonspor, Şenol Güneş Kompleksi'nde oynayacağı ilk maçı kazanarak tarihi bir galibiyet daha almak istiyor.



RODALLEGA'NIN OYNAMASI BEKLENİYOR

Trabzonspor'un yeni transferi Hugo Rodallega'nın da ilk kez bordo-mavili takımın formasını giymesi bekleniyor.



Bordo-mavili takımda Gaziantepspor maçı öncesi Matus Bero ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlıkları bulunuyor.



Karadeniz ekibinin, karşılaşma için muhtemel ilk 11'i şöyle:



Onur Recep Kıvrak, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, Castillo ve Rodallega.



Saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk, yönetecek.



TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ



Trabzonspor taraftarları, kar yağışına ve soğuk havaya rağmen maça yoğun ilgi gösteriyor.



Saral, taraftar ilgisinden memnun olduklarını vurgulayarak, "41 bin 461 kişilik stadımızın tamamen dolmasını istiyoruz. İklim şartlarına rağmen taraftarın yoğun ilgisinden memnunuz. Başkanımızın sponsor konusunda yapacağı açıklama ve yeni transferlerin sonlanma aşamasında olması camiamız açısından büyük hedeflere doğru yolculuğun devam ettiğini göstermektedir. Trabzonspor'un geleceğinin temelleri atılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.