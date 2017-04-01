Trump'tan ticaret suistimallerine karşı iki kararname

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin ticaret açığını yükselten "adil olmayan ticaret uygulamalarıyla" mücadele için iki başkanlık kararnamesi çıkardı.

Tump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te düzenlenen törende ticaret alanında iki başkanlık kararnamesi imzaladı.



Tören öncesi kısa bir konuşma yapan Trump, seçim kampanyasında adil olmayan ticaret politikalarının perişan ettiği Amerikan şehirleri ve kasabalarını dolaştığını anımsatarak, "Artık sessiz Amerikalıların Beyaz Saray'da sesi var. Yönetimim süresince Amerikan refahına yönelik hırsızlık sona erecek. Bugün imzaladığım iki başkanlık kararnamesi bu mesajı açık ve yüksek sesle ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.



"ÜRÜN VE ÜLKE BAZINDA RAPOR İSTEDİ"



Beyaz Saray, Trump'ın imzaladığı ilk başkanlık kararnamesiyle, ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilcisi Ofisi'ne ülkenin dış ticaret açığını yükselten "tüm suistimallerin ve karşılıklı olmayan uygulamaları" incelemelerini emrettiğini bildirdi.



Kararnamede, iki kurumun söz konusu incelemeyi 90 gün içinde tamamlayarak Beyaz Saray'a ülke ve ürün bazında kapsamlı bir rapor sunması talep edildi. İstenen inceleme raporunda önceki yönetimler tarafından imzalanan ticaret anlaşmalarının ABD'ye yarar ve zararlarının değerlendirilmesi bekleniyor.



ABD tarihine bir ilk olarak geçen bu talep, ülkenin 2016 yılında 500 milyar dolara ulaşan ticaret açığının düşürülmesine amacıyla yeni yönetim tarafından atılan ilk idari adım oldu. Başkan Trump, 3 ay sonra masasına gelecek rapor çerçevesinde adil olmayan ticaret uygulamalarına yönelik gerekli adımları atacağını kaydetti.

ANTİ-DAMPİNG VE TELAFİ EDİCİ VERGİLER



Trump'ın ikinci başkanlık kararnamesinde ise ABD Gümrük ve Sınır Koruma Ajansına (CBP) ithal ürünlere yönelik anti-damping ve telafi edici vergilerin etkili şekilde uygulanması direktifi verildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, günlük basın brifinginde, CBP'nin 2001 yılından bu yana toplamadığı vergilerin 2,8 milyar doları aştığının bilgisini verdi. Spicer, CPB'nin Amerikan işçilerini korumak için daha iyi iş çıkarması gerektiğini ifade etti.



Bu kararnamede ayrıca ABD Ulusal Güvenlik Bakanlığından korsan ve sahte ürünlere yönelik önlemlerin artırılması istendi.



ÇİNLİ LİDERİN ZİYARETİNDEN GÜNLER ÖNCE GELDİ



ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret alanındaki korumacı taahhütleri kapsamındaki ilk icraatının Çinli mevkidaşının ziyaretinden günler önce gelmesi dikkati çekti. Trump, hem seçim kampanyası süresince hem de başkan seçildikten sonra Çin'i adaletsiz ticaret uygulamaları ve döviz manipülasyonu iddialarıyla sık sık hedef almıştı.



Buna karşın Trump yönetimi başkanlık kararnamelerinin zamanlamasının Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ziyaretiyle hiçbir ilgisi olmadığını savundu. Çin'e karşı eleştirileriyle bilinen Beyaz Saray Ticaret Konseyi Direktörü Peter Navarro, konuyla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bunu Çin'le ilgili bir hikayeye dönüştürmeyelim. Bu ticaret suistimalleriyle ve tarifelerin gerektiği gibi toplanmamasıyla ilgili bir hikaye." değerlendirmesinde bulundu.



Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i 6-7 Nisan tarihlerinde Florida eyaletinde kendi sahip olduğu Mar-a-Lago tatil tesislerinde ağırlayacak.



