Trump, Adalet Bakanı Sessions'a yüklenmeye devam etti

ABD Başkanı Trump, Adalet Bakanı Sessions'ı, "Hillary Clinton'ın suçlarına ve istihbarat sızıntılarına karşı çok zayıf pozisyon almakla" itham etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı, "Hillary Clinton'ın suçlarına ve istihbarat sızıntılarına karşı çok zayıf pozisyon almakla" itham etti.



Trump, kişisel sosyal medya hesabından, Adalet Bakanı Sessions'tan, sağlık reformu tasarısına, İngiltere ile yeni ticaret anlaşmasından, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'a kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.



Twitter'daki paylaşımlarına Washington yerel saatiyle 06.00 sularında başlayan Trump'ın ilk iki mesajı, son günlerde sık sık eleştirdiği Adalet Bakanı Jeff Sessions'a yönelikti.



Trump, bu tweetlerde, "Ukraynalıların Trump kampanyasını sabote etme çabaları. Clinton'ı sessizce güçlendirmeye çalışmaları. Soruşturma nerede Adalet Bakanı?" ve "Adalet Bakanı Jeff Sessions, Hillary Clinton'ın suçlarına (e-postalar ve 2016’da Clinton’ın seçim kampanyasını yürüten Demokratik Ulusal Komite-DNC sunucusu nerede) ve istihbarat sızıntılarına karşı çok zayıf bir pozisyon aldı." ifadelerini kullandı.



Ayrıca, ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) Vekil Direktörü Andrew McCabe'e de yüklenen Trump, paylaşımında, "Sorun FBI'ın Vekil Direktörü ve Hillary soruşturmasından sorumlu olan kişi, Andrew McCabe. Hillary'den karısı için 700 bin dolar aldı." iddiasında bulundu.



Amerikan basınında son günlerde Trump'ın Sessions'ı görevden alabileceğine yönelik haberler çıkmıştı. Associated Press ismini vermediği üç farklı kaynağa dayandırdığı haberinde, Trump'ın, Adalet Bakanlığı görevi için yeni seçenekler üzerinde durduğunu öne sürmüştü.



Sessions, Trump'ın seçim kampanyası döneminde Rusya'nın Washington Büyükelçisi ile görüştüğünün ortaya çıkmasının ardından Rusya soruşturmasından el çekmişti.



"KALEMİM ELİMDE..."



Trump, ara vermeden yaptığı paylaşımlarda, ABD Senatosunda bugün oylanması planlanan sağlık sigortası tasarısına da değinerek, şunları kaydetti:



"Sağlık sigortası için büyük gün... Cumhuriyetçilerin 7 yıl boyunca konuştuktan sonra sorumluluk alıp almayacağını göreceğiz. Obamacare Amerikalılara eziyet ediyor. Demokratlar insanları yeteri kadar kandırdı. İptal et veya İptal et ve değiştir! Kalemim elimde..."



Trump ayrıca Cumhuriyetçi Senatör John McCain'e beyninde tümör olduğunu geçen hafta öğrenmesine rağmen oylamaya katılmak üzere Washington'a gelecek olmasından dolayı teşekkür etti.



"İNGİLTERE İLE TİCARET ANLAŞMASI ÜZERİNE ÇALIŞIYORUZ"



ABD Başkanı Trump bir diğer paylaşımında ise "İngiltere ile büyük bir ticaret anlaşması üzerine çalışıyoruz. Çok büyük ve heyecan verici olabilir. İstihdam! Avrupa Birliği ABD'ye karşı çok korumacı. Durun!" ifadelerine yer verdi.



Tweetlerinde, damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'ı savunan değerlendirmelere de yer veren Trump, Kushner'ın dün (ABD Senatosu İstihbarat Komitesindeki ifadesinde), Rusya ile gizlice anlaşmadığını kanıtladığını belirtti.



Trump'ın paylaşımında "Cadı avı. Bir sonraki 11 yaşındaki Barron Trump" ifadelerini kullanması ise dikkati çekti.