Trump'tan New York'taki saldırıya ilişkin açıklama

ABD Başkanı Trump: Dualarımız, bugün New York'taki terör saldırısının kurbanları ve aileleriyle birliktedir. Yönetimim New York polisine ve onunla birlikte çalışan Federal Soruşturma Bürosuna tam destek sağlayacaktır.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'taki terör saldırısını kınadığı, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın saldırıya ilişkin mesajı paylaşıldı.



Açıklamada, "Dualarımız, bugün New York'taki terör saldırısının kurbanları ve aileleriyle birliktedir. Yönetimim New York polisine ve onunla birlikte çalışan Federal Soruşturma Bürosuna tam destek sağlayacaktır. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapanlara şükranlarımızı sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.



Gelişmeleri yakından takip edeceğini vurgulayan Trump, saldırıyla ilgili Twitter'dan da açıklama yaptı.



Trump, "Ortadoğu'da veya başka bir yerde yendikten sonra DEAŞ'ın ülkemize geri dönmesine veya girmesine izin vermemeliyiz. Yeter! İç Güvenlik Bakanlığına zaten yeterince sıkı olan 'İleri Düzey Güvenlik Kontrolü Programımızı' daha da pekiştirmesi talimatını verdim. Siyasi doğrucu olmakta sorun yok ama bunun için değil." değerlendirmesini yaptı.



New York'ta dün bir sürücünün kamyonetini bisiklet yolundaki insanların üzerine sürdüğü olayda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmıştı. Trump, olaya ilişkin Twitter'dan yaptığı ilk açıklamada, bunun "hasta ve dengesiz bir kişinin saldırısına benzediğini" ve polisin saldırıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmişti.