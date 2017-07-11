Trump'tan Musul açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasının bu terör örgütünün Irak ve Suriye'deki günlerinin sayılı olduğunun sinyalini verdiğini vurguladı.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Musul'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasını "uzun süren bir kabustan uyanma" olarak niteledi.



Musul'un kurtarılması operasyonunda sağlanan başarıdan dolayı Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Irak ordusunu tebrik eden Trump, "DEAŞ'ın zalimce katlettiği binlerce Iraklının ve DEAŞ'tan sıkıntı çeken milyonlarca Iraklının yasını tutuyoruz. Ülkelerinde hayatı normale döndürmek için hayatlarını kaybeden kahraman askerleri için Irak halkının ve Peşmerge'nin acılarını paylaşıyoruz ve fedakarlıklarını takdirle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.



ABD'nin, Irak güvenlik güçlerinin yanında olmaktan gurur duyduğunu belirten Trump, başkanlığının ilk 6 ayında DEAŞ'la mücadele konusunda büyük bir ilerleme kaydettiklerine değindi.



Trump, "DEAŞ'ın bir zamanlar sözde halifeliğini ilan ettiği Musul'daki zafer, örgütün Irak ve Suriye'deki günlerinin sayılı olduğunun sinyalini veriyor. DEAŞ'ın tamamen yok edilmesine çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.