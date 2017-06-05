Trump'tan müslümanlara seyahat yasağı çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Londra'daki terör saldırısının ardından Twitter'dan bazı Müslüman ülkelerin vatandaşlarına yönelik getirmek istediği seyahat yasağının gerekliliğini savunan paylaşımlar yaptı.

Trump, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımlarda, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 7 ülke vatandaşlarına getirilen seyahat yasağının gerekli olduğunu savundu ve halen Yüksek Mahkemede görüşülen yasağın uygulanması için gereken adımların atılacağını ima etti.



"İnsanlar, avukatlar ve mahkemeler ne derse desin, ihtiyacımız olan şey seyahat yasağıdır." diye yazan Trump, Federal Bölge Mahkemesinin yasağı iptal eden kararının ardından Adalet Bakanlığının temyiz için başvurduğu Yüksek Mahkemeye yasağın hafifletilmiş versiyonunu sunmuş olmasını eleştirdi.



Trump, paylaşımlarını şöyle sürdürdü:



"Adalet Bakanlığı seyahat yasağının orijinal halini savunmalıydı, Yüksek Mahkemeye sunulan hafifletilmiş, siyaseten doğru olan halini değil."



"Adalet Bakanlığı, seyahat yasağının yumuşatılmış versiyonuyla ilgili hızlandırılmış yargılama talep edip ardından çok daha sert bir versiyonu savunmalı!"



ABD Başkanı, mahkeme sonucu ne olursa olsun ülkeye girişlerde detaylı güvenlik kontrollerinin derhal yürürlüğe konulacağını bildirdi.



Trump, "Her halükarda, güvenliği sağlamak için ülkeye giren herkese detaylı güvenlik kontrolleri yapacağız. Mahkemeler çok yavaş ve siyasi!" ifadelerini kullandı.



ABD Başkanı Trump, göreve başlamasının ilk haftasında 27 Ocak’ta, nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına üç ay boyunca ABD'ye giriş yasağı getiren başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Aynı kararnameyle ABD'nin mülteci kabul programı dört aylığına askıya alınmış, Suriyeli mültecilerin ikinci bir talimata kadar ülkeye kabulü tamamen durdurulmuştu.



Kararname hakkında açılan davalardan birinde Washington eyaleti federal yargıcı James Robart, 3 Şubat'ta kararın yürütmesini ülke genelinde durdurmuştu. Adalet Bakanlığının Temyiz Mahkemesine yaptığı başvuru ise reddedilmişti. Kararnamenin imzalanmasının ardından söz konusu ülke vatandaşlarına verilmiş 60 bin vizeyi iptal eden ABD Dışişleri Bakanlığı, mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından vize iptal işlemlerini geri almak zorunda kalmıştı.



İlk adımında yargıya takılan Trump, 6 Mart'ta görece hafifletilmiş ikinci vize düzenlemesini imzaladı. Irak'ın listeden çıkarıldığı bu düzenlemede diğer 6 ülke vatandaşlarına 3 ay boyunca yeni vize yasağı öngörülmüştü. Bu ikinci versiyon da yargı engeline takılmıştı.



