ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı May ile görüştü

ABD Başkanı Trump, İngiltere Başbakanı May'i telefonla arayarak seçim sonuçlarına ilişkin desteğini ve birlikte çalışma arzusunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere Başbakanı Theresa May'i telefonla arayarak "seçim sonuçlarıyla ilgili samimi desteğini" dile getirdiği bildirildi.



Beyaz Saray, Trump-May görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Başkan Donald Trump, seçimlerle ilgili samimi desteğini belirtmek için Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüştü. Başkan, ABD ile Birleşik Krallık arasındaki özel ilişkilere olan bağlılığının altını çizdi ve ilerleyen yıllarda da Başbakan ile çalışmayı arzu ettiğini vurguladı."