Trump'tan Kuzey Kore diplomasisi

ABD Başkanı Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ve Almanya Başbakanı Merkel ile Kuzey Kore'yi görüştü. Trump'ın Güney Kore'ye yeni silah satımı konusunda prensipte onay verdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan iki ayrı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore'nin 3 Eylül'deki hidrojen bombası denemesine karşı Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefon görüşmeleri yaptığı, liderlerin Kuzey Kore tehdidine karşı ortak tavır içinde olunduğu bildirildi.



Trump-Moon görüşmesinde Kuzey Kore'nin tüm dünyaya karşı bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapıldığı belirtilen açıklamada, "İki lider, ellerindeki tüm araçları kullanarak Kuzey Kore üzerindeki baskının artırılması konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.



GÜNEY KORE'YE YENİ SİLAH SATIMI



Açıklamada, ABD ile Güney Kore arasındaki ortak askeri kapasitesinin artırılmasının da gündeme geldiği ifade edilerek, "Başkan Trump, Güney Kore'nin füze taşıma kapasitesi üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması konusunda prensipte onay verdi. Başkan Trump aynı zamanda ABD'den Güney Kore'ye milyarlarca dolarlık silah satımı konusunda da kavramsal olarak onay verdi." bilgisi paylaşıldı.



MERKEL GÖRÜŞMESİNDE BM'YE İŞARET EDİLDİ



Trump ile Merkel arasındaki görüşmeye ilişkin açıklamada ise "Her iki lider, Kuzey Kore'nin süregelen kayıtsız ve tehlikeli adımını kınadılar. Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki yakın koordinasyonun önemine dikkat çektiler. Başkan Trump, bu son provokasyonun, sadece uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin yasak eylemlerine karşı kararlığını artırmaya hizmet edeceğini vurguladı." ifadesi kullanıldı.



Görüşmede, Kuzey Kore'ye karşı tüm seçeneklerin masada olduğunun ifade edildiği de belirtildi.