Trump'tan Kuzey Kore açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore ile diplomatik sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

Donald Trump, "Kuzey Kore ile müzakerelerde muhtemel ilerlemeler sağlanıyor. Uzun yılların ardından ilk kez ilgili tüm taraflar ciddi bir çaba gösteriyor. Dünya izliyor ve bekliyor. Belki bu boş bir umuttur fakat ABD (olumlu veya olumsuz) her iki yönde de daha ileri gitmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, yazılı bir açıklamayla, ABD'nin, "ister olumlu ister olumsuz her iki istikamette de gidebilecek kapasiteye sahip" olduğunu belirtti.

ABD'Lİ KOMUTANDAN FARKLI AÇIKLAMALAR

Öte yandan ABD Savunma İstihbarat Direktörü Korgeneral Robert Ashley, Jr ise ABD Kongresindeki bir oturumda yaptığı konuşmada, Trump'ın diplomasiye atıf yapan değerlendirmelerinden farklı ifadeler kullandı.

Amerikalı komutan, "Birleşmiş Milletler ilave yaptırımlar getirmesine rağmen (Kuzey Kore lideri) Kim, nükleer ve balistik füze programlarından uzaklaşma emaresi göstermiyor. Kuzey Kore'nin nükleer silahlar için bölünebilir materyal üretmeye devam ettiği kanaatindeyiz." yorumunu yaptı.

Ashley, Pyongyang'ın bundan sonra da füze denemelerine devam edeceğini düşündüklerini dile getirdi.

OLİMPİYATLA BAŞLAYAN OLUMLU ATMOSFER

Kuzey ve Güney Kore arasındaki olumlu atmosfer, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yeni yıl konuşmasında, 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını söylemesiyle başlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in tarafından görevlendirilen özel heyetin, dün akşam Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile yemekte bir araya gelmesiyle devam eden sürece ek olarak, Güney Kore'den bugün yapılan açıklamada, Seul ve Pyeongyang yönetimlerinin, nisan ayı sonunda liderler zirvesi düzenleme konusunda mutabakata vardığı bildirilmiş, zirvenin iki ülke sınırındaki Panmunjeom ortak güvenlik bölgesinde gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtilmişti.

Ayrıca Kuzey Kore'nin Güney Kore'ye karşı nükleer silah kullanmamayı ve ABD ile anlaşılırsa nükleer ve füze denemelerini durdurmayı taahhüt ettiği bildirilmiş, Seul ve Pyeongyang yönetimlerinin askeri gerilimi düşürmek için de özel hat kurulmasına karar verdiği ifade edilmişti.



