Trump'tan Japonya ve Güney Kore'ye 'Kuzey Kore' güvencesi

Japonya Başbakanı Abe ve Güney Kore Devlet Başkan Vekili Kyo-ahn ile telefonda görüşen ABD Başkanı Trump, Kuzey Kore'nin önceki gün yaptığı balistik füze denemesi karşısında her iki ülkeye de güvence verdi.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Güney Kore Devlet Başkan Vekili Hwang Kyo-ahn ile telefonda görüşen ABD Başkanı Donald Trump'ın, Kuzey Kore'nin önceki gün yaptığı balistik füze denemesi karşısında her iki ülkeye de güvence verdiği bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Trump'ın, Abe ve Kyo-ahn ile telefonda ayrı ayrı görüştüğü kaydedildi.



Açıklamada, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili birçok kararının açıkça ihlali olduğu vurgulandı ve ABD'nin Kuzey Kore tehdidine karşı her iki ülkenin de güçlü bir şekilde yanında olduğu belirtildi.



Trump yönetiminin, ABD ordusunun tüm askeri kapasitesini kullanarak Kuzey Kore'nin balistik füze tehdidini durdurmak için tüm tedbirleri almaya devam ettiği ifade edilen açıklamada, Trump ile Japon ve Güney Koreli liderler arasındaki ikili temasların yakın bir şekilde sürdürüleceğinin altı çizildi.