Trump'tan İsrail'in yerleşim birimlerine eleştiri

ABD Başkanı Donald Trump göreve geldiğinden bu yana ilk defa İsrail'i Filistin topraklarındaki yerleşim birimleri konusunda eleştirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, "İsrail Hayom" gazetesine yaptığı açıklamada, "Yerleşimlerin barış sürecine faydası yok. Kullanılabilir araziler sınırlı ve her yerleşim yeri inşasında bunlar daha da azalıyor. Bütün seçenekleri araştırmamız lazım. Ancak bunun barış için iyi bir şey olduğunu sanmıyorum." dedi.



Filistin ile İsrail arasında barış istediğini belirten Trump şunları kaydetti:



"Görevim süresince İsrail'i kınamak istemiyorum. İsrail'in kınama ve zorluklar konusunda uzun bir tarihi var. Ben İsrail'i çok iyi anlıyorum ve takdir ediyorum. İnanıyorum ki barış İsrail için de mükemmel olacak."



Anlaşma konusunda iyimser olduğu mesajını veren Trump, "Elbette barış, herkes için iyi olmadığı sürece iyi sayılmaz. Bazıları anlaşma sürecinin devam etmesini mümkün görmüyor. Ben onlara katılmıyorum. İnanıyorum ki anlaşmaya varabiliriz, buna ihtiyacımız var." diye konuştu.

"BÜYÜKELÇİLİK KONUSUNU İYİCE DÜŞÜNÜYORUM"



Trump, ABD Büyükelçiğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması konusunu ise ciddi şekilde düşündüğünü kaydetti.



ABD Başkanı, "Konuyu düşünüyorum, üzerinde çalışıyorum. Bu kolay bir karar değil. Uzun yıllardır konuşulan bir konu ve kimse bu kararı almak istemiyor. Ben de konuyu iyice düşünüyorum. Neler olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.