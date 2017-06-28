Trump'tan, İrlanda'nın yeni başbakanına tebrik

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İrlanda'nın yeni başbakanı Leo Varadkar'ı ilk kez telefonla arayarak tebrik ettiği bildirildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, İrlanda'nın yeni başbakanı ile ilk kez telefonda görüştü.



Varadkar'ın başarısını "büyük bir zafer" sözleriyle nitelendirdiği kaydedilen Trump, "ABD'deki tüm İrlandalıları tanıdığı hissini taşıdığını" ifade etti. Görüşmede özellikle Brexit ile ilgili konuların ele alındığı kaydedildi.



Başbakanlık görevini Enda Kenny'den devralan Varadkar, nüfusunun yüzde 85'i Katolik olan İrlanda'da başbakanlık koltuğuna oturan ilk Asya kökenli siyasetçi, aynı zamanda, eşcinselliğin 1993'e kadar suç, boşanmanın 1995'e kadar yasa dışı olduğu muhafazakar ülkenin ilk eşcinsel başbakanı oldu.



Haziran başında İrlanda'daki iktidar partisi Fine Gael'in liderliğine, Başbakan Enda Kenny'nin Fine Gael'in genel başkanlığından istifasının ardından Soysal Koruma Bakanı Leo Varadkar seçilmişti.



Oyların yüzde 60'ını alarak parti liderliğine seçilen Varadkar, ayrıca ülkedeki azınlık koalisyon hükümetinin de başbakanlığını yapmaya hak kazanmıştı.



TRUMP MACRON GÖRÜŞMESİ



Öte yandan Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında da bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve görüşmede Trump'ın Macron'u "seçim galibiyeti" nedeniyle tebrik ettiği bildirildi.



Görüşmede ayrıca Trump'ın gelecek ay Avrupa'da katılacağı G20 toplantılarının ve Körfez ülkeleri arasındaki krizin gündeme geldiği belirtildi.