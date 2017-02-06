Trump'tan İran'a çok ağır suçlama

ABD Başkanı Donald Trump İran'ı "bir numaralı terörist devlet" olarak niteleyerek, önceki yönetimin Tahran'la imzaladığı anlaşmayı "hayatımda imzalandığını gördüğüm en kötü anlaşma." diye eleştirdi.

Trump Fox News televizyonu sunucusu Bill O'Reilly'e konuştu.



Barack Obama yönetimini P5+1 ülkeleriyle, İran ile imzaladıkları nükleer anlaşmasının hayatında gördüğü en kötü anlaşma olduğunu ifade eden Trump, Obama yönetiminin hiçbir sebep yokken imzaladığını söyledi.



Anlaşmadan çekilip çekilmeyeceğine yönelik soruya "göreceğiz" cevabını veren Trump, "Şunu söyleyebilirim, ülkemiz onların umurunda değil. Onlar bir numaralı terörist devlet. Her tarafa para ve silah gönderiyorlar." ifadelerini kullandı.



Trump, şöyle devam etti:



"Ülkemize saygıları yok. Şimdi artık hep beraberiz deselerdi anlardım ve anlaşmaya bağlı kalırdım ama tam tersi oldu. Cesaretlendiler ki uçaklarımızı takip ediyorlar, küçük botları ile gemilerimizin etrafında dönüyorlar ve böyle bir anlaşma yapacak kadar aptal birilerinin olduğuna inanamadıkları için bize olan saygılarını yitirdiler."



"ÜLKEMİZ DE MASUM DEĞİL"



Trump, O'Reilly'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e saygı duyup duymadığı sorusuna "Evet, Putine saygı duyuyorum." dedi.



Ancak, Putin'e saygı duyuyor olmasının onunla iyi ilişkiler kuracağı anlamına gelmediğinin altını çizen Trump, şöyle devam etti:



"O ülkesinin lideri. Rusya ile iyi geçinmek iyi geçinmemekten daha iyidir diyorum. Ve Rusya'da büyük bir mücadele olan DEAŞ ve İslami terörizm konusunda bize yardım ederse bu iyi bir şey ve onunla iyi geçiniriz ama bilmiyorum."



O'Reilly'nin "Putin bir katil" çıkışına ise Trump "Pek çok katil var. Bizde de çok katil var. Ülkemizin o kadar masum olduğunu mu düşünüyorsun?" cevabını verdi.



Sunucunun ABD'nin yöneticilerinizden katil olan kimseyi bilmediğini ifade etmesi üzerine Trump, ABD'nin de çok fazla hata yaptığını, başından beri kendisinin Irak savaşına karşı olduğunu ve o savaşta çok fazla insanin öldürüldüğünü söyledi.



SEÇMEN KAYITLARINDAKİ USULSÜZLÜK



Seçmen kayıtlarındaki usulsüzlük iddialarına da değinen Trump, birçok kişinin kendisinin üç milyon civarında usulsüz seçmen kaydının yapıldığı iddiasına katıldığını söyledi.



Bazı eyaletlerde ölülerin seçmen olarak gösterildiğini, bazı kişilerin iki eyalette seçmen kaydı yaptırdığını, iki eyalette de oy kullandığını, hatta vatandaş olmayanların seçmen kaydı yaptırdığını savunan Trump, konuyu kuracağı bir komisyonla inceleteceğini söyledi.



Trump, şu ifadelere yer verdi:



"Başkan Yardımcısı (Mike) Pence'in başkanlık edeceği bir komisyon kuracağım ve her şeyi çok dikkatli bir şekilde inceleyeceğiz."