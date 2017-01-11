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11 Ocak 2017 19:56 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2017 20:28

Hacklemenin arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyorum

Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, hacklemenin arkasında Rusya'nın olduğunu söyledi.

Hacklemenin arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyorum

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.

Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasında Rusya olduğunu düşünüyorum. Ama başka kişiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

ŞİRKETLERİNİ OĞULLARINA DEVRETTİ

Donald Trump, tüm şirketlerinin yönetimini iki oğluna devretti. Trump, iki oğlunun şirketleri yöneteceğini ve hiçbir konuda kendisine danışmayacaklarını söyledi.

Etiketler: Trumpbasın toplantısı


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