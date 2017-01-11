Hacklemenin arkasında Rusya'nın olduğunu düşünüyorum

Rusya'ya ilişkin açıklamalarda bulunan Trump, hacklemenin arkasında Rusya'nın olduğunu söyledi.

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Rusya'nın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğuna ilişkin iddiaları Amerikan istihbarat birimlerinin sızdırmış olabileceğini söyledi.



Trump, "Hacklenme konusuna gelince. Bunun arkasında Rusya olduğunu düşünüyorum. Ama başka kişiler ve ülkelerin de hackleme eylemlerinde olduğunu düşünüyorum." dedi.

ŞİRKETLERİNİ OĞULLARINA DEVRETTİ



Donald Trump, tüm şirketlerinin yönetimini iki oğluna devretti. Trump, iki oğlunun şirketleri yöneteceğini ve hiçbir konuda kendisine danışmayacaklarını söyledi.