ABD yönetimi yakalanan DEAŞ mensuplarını Guantanamo'da tutmayı planlıyor

ABD yönetiminin, terör örgütleri Taliban ve El Kaide'nin yanı sıra DEAŞ mensuplarının da Guantanamo hapishanesine götürülmesini öngören bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığı ve bunun yakında yürürlüğe gireceği iddia edildi.

ABD yönetiminin, terör örgütleri Taliban ve El Kaide'nin yanı sıra DEAŞ mensuplarının da Guantanamo hapishanesine götürülmesini öngören bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalıştığı ve bunun yakında yürürlüğe gireceği iddia edildi.



New York Times gazetesindeki habere göre, Trump yönetimi, gelecekte yakalanacak Taliban, El Kaide, DEAŞ ve diğer aşırıcı terör örgütü üyelerinin Amerikan donanma üssünde yer alan Guantanamo hapishanesine getirilmesini yasal olarak düzenleyen bir başkanlık kararnamesi üzerinde çalışıyor.



Taslak halindeki kararname, yakalanan terör örgütü Taliban, El Kaide, DEAŞ üyeleri, bunlarla bağlantılı güçler ve DEAŞ'la bağlantılı kişi ve grupların tutuklanarak ABD Savunma Bakanlığı tarafından Guantanamo hapishanesine gönderilmesini mümkün kılıyor.



Ulusal güvenlik yetkilileri ise yeni kararname konusunda yönetime uyarıda bulunuyor. Yetkililer, DEAŞ'a karşı askeri mücadele için Kongre yetkisinin gerekmesi nedeniyle daha önce El Kaide için çıkarılan yetkinin DEAŞ mensuplarının yakalanmasından sonra hukuki karmaşaya yol açabileceğini belirtti.

OBAMA KARARNAMESİ İPTAL EDİLEBİLİR



Trump yönetiminin yeni kararname taslağı ayrıca Obama yönetimi tarafından 2009'da çıkarılarak Guantanamo'nun kullanımını düzenleyen ve 2010'da hapishaneyi kapatmayı hedefleyen kararnamenin iptali anlamına geliyor.



Uluslararası Af Örgütü, zanlılara yönelik yapılan sorgulama tekniklerini “insan hakları skandalı” olarak tanımladı. Guantanamo'da şu anda 41 kişi tutuluyor.