Trump, Danışmanlar Konseyini fesh etti

ABD Başkanı Trump, son üç günde sekiz üyenin istifa etmesinin ardından Danışmanlar Konseyini fesh etme kararı aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, art arda gelen istifaların ardından Danışmanlar Konseyini fesh etme kararı aldı.



Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Danışmanlar Konseyini oluşturan Amerikan İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumunu sonlandırdığını duyurdu.



Trump, "İmalat Kurulu ile Strateji ve Politika Forumundaki işadamları ve kadınları üzerine baskı kurmaktansa, her ikisini de sonlandırıyorum. Herkese teşekkürler" ifadesini kullandı.



Bu kararından önce 8 üye ülkede hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarıyla ilişkili olarak Konseyden ayrılmıştı.



Amerikan iş dünyasının önde gelen isimlerinin Konseyden ayrılmasında, Trump'ın hafta sonunda Virginia eyaletinin Charlottesville kentinde bir kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı olaylardan ırkçı grupları sorumlu tutmayarak, her iki tarafı da kınaması belirleyici olmuştu.



Pazartesiden bu yana istifa kararı alan iş dünyası temsilcileri arasında teknoloji devi Intel'in İcra Kurulu Başkanı (CEO) Brian Krzanich, spor ürünleri firması Under Armour'ın CEO'su Kevin Plank, ilaç üreticisi Merck'in CEO'su Kenneth Frazier, 3M'in CEO'su Inge Thulin gibi ünlü isimlerde yer alıyordu.