ABD Başkanı Trump: Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la düzenlediği ortak basın toplantısında, "Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ürdün Kralı 2. Abdullah'la düzenlediği ortak basın toplantısında, "Esed rejiminin iğrenç faaliyetlerine müsade edilemez" dedi.

"BENİM İÇİN KABUL EDİLEMEZ"



Suriye'deki kimyasal saldırıya karşı harekete geçme sorumluluğu olduğunu söyleyen Trump, "Dün yapılanlar benim için kabul edilemez." ifadelerini kullandı.