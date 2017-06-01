Trump'tan Afganistan Cumhurbaşkanı Ahmedzai'ye taziye telefonu

ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Ahmedzai'ye Kabil'deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, başkent Kabil'deki bombalı saldırıda hayatını kaybedenler için Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzai'yi telefonla arayarak taziyelerini ilettiği bildirildi.



Beyaz Saray'dan, Trump'ın taziye telefonuyla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı.



Açıklamada Trump'ın, saldırıda hayatını kaybedenler için Afgan halkına başsağlığı dileğini ilettiği kaydedildi.



"Başkan, ramazan ayında meydana gelen saldırıyı kınadı ve tüm medeni toplumların düşmanı olan teröristlerin barbar niteliklerinin altını çizdi." ifadesine yer verilen açıklamada, Trump'ın ilk yardım ekiplerinin cesur gayretlerinden de övgüyle söz ettiği belirtildi.



Ayrıca açıklamada, Trump'ın Afganistan'daki terör saldırılarına karşı mücadele eden Afgan güçlerinin çabalarını takdirle andığı ve saldırının sorumlularının yakalanması için ilgili birimlerle iş birliği içinde olacakları mesajını verdiği vurgulandı.



Afganistan'ın başkenti Kabil'de diplomatik temsilciliklerin de bulunduğu Vezir Ekber Han bölgesinde düzenlenen bombalı saldırıda, son bilgilere göre 90 kişi hayatını kaybetmişti. Afganistan Sağlık Bakanlığı, yaşamını yitirenlerin sayısının 90'a yükseldiğini, yaralananların sayısının ise 461 kişiye çıktığını açıklamıştı.