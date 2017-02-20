İsveç Başbakanı Löfven'den Trump'a cevap

İsveç Başbakanı Löfven, "Trump'ın açıklamaları birçok kişi gibi beni de hayal kırıklığına uğrattı." dedi.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Trump'ın açıklamalarının birçok kişi gibi kendisini de hayal kırıklığına uğrattığını belirtti.



İsveç Başbakanı Stefan Löfven, Kanada Genel Valisi David Lloyd Johnston ile Stockholm'deki başbakanlık binasında basın toplantısı düzenledi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonu gerçekleştirdiği konuşmasında, İsveç'e yönelik sözlerini eleştiren İsveç Başbakanı Stefan Löfven, ''Trump'ın İsveç hakkında yaptığı açıklamalar birçok kişi gibi beni de hayal kırıklığına uğrattı. İsveç, diğer ülkeler gibi birçok imkanları olan ve engelleri aşmaya çalışan bir ülke'' diye konuştu.



İki hafta önce bütün ülkeyi gezerek, halkının şikayetleri, beklentileri ve hayallerini dinlediğini belirten Löfven, "Tereddütsüz söyleyebilirim ki İsveç'in önünde aşılması gereken hedefler için her gün yoğun çalışıyoruz. Bunun için ülkeye her alanda yeni yatırımlar yapıyoruz ki refah sistemimiz devam etsin. Ayrıca hatırlatmak isterim, insan hakları, eşitlik ve rekabet gibi konularda İsveç, Kanada gibi uluslararası sıralamada çok iyi bir yerde'' ifadelerini kullandı.



Kanada Genel Valisi David Lloyd da dört günlük İsveç gezisinin ilk gününde yakın ilgi gördüğünü, başkent Stockholm'un ardından Malmö, Lunda ve Göteborg şehirlerinde temaslarda bulunacağını söyledi.



Lloyd, "İsveç ile ticaretten, teknolojiye dair birçok konuda önceden yaptığımız iş birlikteliğini güçlendirerek devam etmesini sağlayacağız'' dedi.



Trump, cumartesi günü düzenlediği mitingde, "Ülkemizi güvenli tutmalıyız. Almanya'da neler olduğunu bakın. Dün gece İsveç'te ne olduğuna bakın. İsveç, kim inanırdı buna? İsveç çok sayıda sığınmacı kabul etti. Hiç hayal etmedikleri kadar sorunla karşı karşıyalar." ifadelerini kullanmış.