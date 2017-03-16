'Sınırını aşan beklenmedik bir yargı kararı'

ABD Başkanı Trump, yeni vize düzenlemesinin de askıya alınmasına "sınırını aşan beklenmedik bir yargı kararı" diyerek tepki gösterdi ve konuyu Yüksek Mahkemeye kadar taşıyacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni vize düzenlemesinin, uygulamaya geçmesine saatler kala Hawaii Bölge Yargıcı Derrick K. Watson tarafından ülke genelinde askıya alınmasına tepki gösterdi.



Tennessee eyaletinin Nashville kentinde düzenlenen mitingde kendisine destek verenlerle bir araya gelen Trump, yeni vize düzenlemesinin de yargıya takılmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Tepkisini "sınırını aşan beklenmedik bir yargı kararı" ifadesiyle gösteren Trump, konuyu ABD Yüksek Mahkemesine kadar taşıyacaklarını belirtti.



"KAZANACAĞIZ VE VATANDAŞLARIMIZI GÜVENDE TUTACAĞIZ"



Kararın üzücü ve kötü bir haber olduğunu dile getiren Trump, "Kazanacağız ve vatandaşlarımızı güvende tutacağız. Tehlike açıktır, yasa açıktır, başkanlık kararına olan ihtiyaç da ortadadır." dedi.



Hawaii Bölge Yargıcı Derrick K. Watson, Trump'ın yeni imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke vatandaşlarına 3 ay yeni vize yasağı getiren kararnamenin ülke genelinde askıya alınmasına hükmetmişti.



Hawaii eyaletinin avukatları, doğrudan Müslümanları hedef aldığından dolayı kararnamenin ABD Anayasası'nın ilk maddesini ihlal ettiğini, eyaletteki iş ve eğitim kurumlarının yetenekli insanları istihdam etmesini engellediğini ve eyaletin turizm sektörünü etkilediğini savunmuştu.