Trump'ın kararından sonra 100 bin vize iptal edildi

ABD Başkanı Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye vize yasağı getiren kararından sonra yaklaşık 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülkeye getirilen 3 aylık vize yasağı kararının ardından şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişinin vizesinin iptal edildiği bildirildi.



Vize yasağından kaç kişinin etkilendiğiyle ilgili açıklama, cuma günü Virginia'da görülen ve ülkeye girişte sorun yaşayan Yeşil Kartlı iki Yemen vatandaşının açtığı davada federal hükümetin avukatı Erez Reuveni tarafından yapıldı.



Adalet Bakanlığı Göçmenlik Bürosu avukatı olan Reuveni, yargıcın sorusu üzerine, Trump'ın 27 Ocak'ta imzaladığı ve Suriye, Irak, İran, Yemen, Libya, Sudan ve Somali vatandaşlarına getirdiği 3 aylık vize yasağından şu ana kadar yaklaşık 100 bin kişinin etkilendiğini söyledi.



Reuveni ayrıca, şu ana kadar Yeşil Kartlı (Green Card) hiç kimsenin ülkeye girişten men edilmediğini de dile getirdi.



Beyaz Saray daha önce yaptığı açıklamada, ABD'ye girişine izin verilmeyen kişi sayısının 109 olduğunu açıklamıştı. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) ise havalimanında gözaltına alınan çok sayıda kişinin ülkelerine geri gönderildiğini, hükümetin bu konuda verdiği rakamların gerçeği yansıtmadığını iddia etmişti.



Trump'ın aldığı vize yasağı kararı gereği nüfusunun çoğunluğu Müslüman 7 ülke vatandaşların 90 gün vize yasağı getirilmiş, Suriyeli mültecilere ikinci bir talimata kadar ülke kapıları kapatılmış ve tüm mülteci alımları 90 gün süreyle askıya alınmıştı.



New York, Massachusetts ve Virginia gibi birçok eyalette mahkemeler, Yeşil Kartlıların girişinin engellenemeyeceği ve yasak kararnamesi imzalandığında elinde yeterli belgeyle ülkeye girme noktasında olan kişilerin geri çevrilemeyeceği kararını almıştı.