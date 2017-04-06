Trump'ın Suriye'ye askeri müdahale çıkışına Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Suriye'ye askeri müdahale açıklamasına canlı yayında cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kanal 7 - Ülke TV ortak yayınında Mehmet Acet'in sorularını yanıtlıyor...



Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



TRUMP'IN KADROSU HENÜZ DURUMA HAKİM DEĞİL



6 yıllık süre içerisinde her şeyden önce Sayın Obama ne yazık ki ne Suriye'de ne Irak'ta üzerine düşen görevi yapması gerektiği şekilde yerine getirmedi. Bunları kendileri ile çok konuştuk. Şu anda Trump Obama'nın bıraktığı o tabloyu devralmış durumda. Bunu hangi kadro ile nasıl yapacak? Şu anda gördüğüm kadarıyla Obama'nın bıraktığı kadro var elinde. Henüz kendi kadrosu duruma hakim değil.



"OBAMA'YA YAPTIĞIMIZ TEKLİFİ TRUMP'A DA YAPTIK"



Bu böyle devam edecek olursa bu terör esintileri ve cinayetler devam edecek. ABD'nin önce bunu değiştirmesi lazım. Bir terör örgütünü bir başka terör örgütü ile yok edelim elimiz de sıcaktan soğuğa değmesin bu olmaz. Bu teklifi Obama'ya da yapmıştık şimdi de size yapıyoruz. Gelin DEAŞ'ı oradan birlikte temizleyelim. Ama siz buna hala olumlu cevap veremiyorsunuz dedim. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya baktığımızda masum insanları hedef alan bugün ki saldırı göz ardı edilemez. Beşar Esed'in bu hain eylemleri önceki yönetimin beceriksizliğidir.



TRUMP'IN ESED AÇIKLAMASINA YORUM: İCRAAT LAZIM



Teşekkür ederim ama lafta kalmasın. Eğer bu hakikaten icraat ortaya konulursa, biz de Türkiye olarak, bize ne düşüyorsa, biz bunu yapmaya hazırız. Biz bundan asla çekinmeyiz, kim olursa olsun çekinmeyiz. Biz Amerika başta olmak üzere, tüm koalisyon güçleri bir araya gelelim.



PUTİN HALA BUNU ANLAMADIYSA...



Ben Sayın Putin'le de konuştum ama Sayın Putin hala 'bu işin arkasında Esed var mı yok mu ' Bunu hala iki gündür, üç gündür anlamıyorsa bu bizim için de üzücüdür. Bunları süratle bizim aşmamız lazım, kararımızı vermemiz lazım. Dost kimdir, düşman kimdir, bölgedeki virüs kimdir, bunu artık lütfen öğrenelim, ona göre de artık adımımızı atalım.