Trump'ın politikaları ABD turizmini vurdu

ABD Başkanı Trump'ın 7 İslam ülkesine yönelik seyahat yasağı planının ABD'ye seyahat etmeye ilgi duyanların sayısını azalttığı belirtildi.

Seyahat acentelerinin verilerine göre, dünya genelinde ABD'ye seyahat etme isteğinde ciddi düşüş görüldü. ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 7 ülkeyi hedef alan seyahat yasağı planının sadece bu ülke vatandaşlarında değil, dünya genelinde ABD'ye seyahat ilgisini azalttığı kaydedildi.



İngiltere'nin The Guardian gazetesine göre, Hopper adlı cep telefonu seyahat uygulamasının verileri, eski ABD Başkanı Barrack Obama'nın son dönemiyle yapılan karşılaştırmalarda, dünya genelinde ABD'ye uçuş aramalarının yüzde 17 azaldığını gösterdi.



Hopper yetkilileri, aramaların dönemsel bir düşüşe işaret etmediğini, geçen sene aynı dönemde ABD'ye uçuş aramalarında sadece yüzde 1,8'lik düşüş görüldüğünü kaydetti.



ABD'ye seyahat talebinin toplam 122 ülkenin 94'inde düştüğünü ifade eden Hopper yetkilileri, Rusya'dan gelen talebin ise yüzde 88 artış gösterdiğini açıkladı.



Kayak adlı seyahat araştırma motorunun hafta başında açıkladığı verilere göre ise İngiltere'den ABD'nin tanınmış turistik kentleri arasında yer alan Orlando'ya uçak bileti aramaları yüzde 58, Miami'ye aramalar yüzde 52 azaldı.



Uçak bileti ücretlerinde değişikliklerin genellikle daha uzun sürelerde oluştuğunu kaydeden Kayak, azalan ilginin ABD'deki ortalama otel fiyatlarında düşüşe yol açtığını belirtti. Las Vegas'taki otel fiyatları yüzde 39, New York'daki otel fiyatları ise ortalama yüzde 32 düştü.



Küresel Seyahat İşletmeleri Birliği, Trump'ın başkanlığının ABD seyahat endüstrisinde 185 milyon dolarlık kayba neden olduğunu açıkladı.



Trump'ın 7 İslam ülkesine koymak istediği seyahat yasağının ardından listede olmayan İslam ülkelerinden ABD'ye uçak bileti aramalarında yüzde 30 düşüş kaydedildi. Suudi Arabistan'dan yapılan uçak bileti aramaları yüzde 33, Bahreyn'den yapılan aramalar yüzde 37 azaldı.



Seyahat yasağının açıklanmasının ardından 7 ülkeden ABD'ye yapılan rezervasyonlar yüzde 80 düştü.