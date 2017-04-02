Trump'ın kızı ile damadının serveti açıklandı

Beyaz Saray'ın açıkladığı etik dosyalarındaki bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ile damadı Jared Kushner'in toplam servetlerinin 740 milyon dolar düzeyinde olduğu bildirildi.

Yeni açıklanan belgelerde Beyaz Saray'da görev yapan 180 civarında kişinin finansal varlıklarıyla ilgili bilgiler kamuoyu ile paylaşıldı.



Başta ABD Başkanı'nın kızı Ivanka ile damadı Kushner olmak üzere Trump'ın yakın ekibinde yer alan başstratejist Steve Bannon, Ulusal Ekonomi Konseyi Başkanı Gary Cohn ve Trump'ın danışmanlarından Kellyanne Conway'in gelirleri ve mal varlıklarıyla ilgili bilgiler belgeler aracılığıyla açığa çıkmış oldu.



Söz konusu belgelere göre Ivanka ile Kushner'in geçen yılki gelirlerinin 195 milyon dolar seviyesinde, toplam servetlerinin de yaklaşık 740 milyon dolar düzeyinde olduğu görülüyor. Trump gibi (Beyaz Saray'daki görevinden önce) kendisi de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren Jared Kushner'in bu sayede ciddi bir servete kavuştuğu ifade ediliyor.



Öte yandan, Trump'ın ekonomi alanında "Beyaz Saray'daki sağ kolu" olarak görülen Gary Cohn da zenginler listesinde yer alıyor.



Sadece geçen yıl 75 milyon dolar gelir elde ettiği belirtilen eski Goldman Sachs Başkanı Cohn'un toplam servetinin 611 milyon dolara ulaştığı kaydedildi.



Aynı belgelerde, Trump'ın başstratejisti Steve Bannon'ın geçen yıl 2,5 milyon, danışmanı Conway'in de 1 milyon dolar civarında gelir elde ettiği belirtildi.



ABD'de federal hükümette görev almalarından dolayı Donald Trump'ın yakın çevresindeki isimlerin ekonomik aktiviteleri ve gelirleriyle ilgili "çıkar çatışması" tartışmaları gündemdeki yerini koruyor.



