Trump'ın FBI tarafından soruşturulduğu iddiası

ABD Başkanı Trump'ın avukatlarından Sekulow, Trump'ın soruşturulduğuna ilişkin tweetle ilgili, "O tweet, 5 isimsiz kaynağa dayandırılan Washington Post haberine verilen bir cevaptı. O haberi teyit değildi" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatlarından Jay Sekulow, müvekkilinin FBI tarafından soruşturulduğuna ilişkin tweetiyle ilgili olarak, "O tweet, 5 isimsiz kaynağa dayandırılan Washington Post haberine verilen bir cevaptı. O haberi teyit değildi." dedi.



Amerikan CNN televizyonuna konuşan Sekulow, Trump'ın geçen hafta soruşturulduğuna ilişkin tweetinin kendisi hakkında FBI tarafından açılmış soruşturmayı teyit etmek olmadığını söyledi.



Sekulow, "O tweet, 5 isimsiz kaynağa dayandırılan Washington Post haberine verilen bir cevaptı. O haberi teyit değildi." değerlendirmesinde bulundu.



Trump'ın tweetinin bir soruşturmanın varlığını teyit eder nitelikte olduğuna yönelik soru üzerine de Sekulow, şu cevabı verdi:



"Twitter'da hepimizin de bildiği üzere sınırlamalar var. Başkan'ın cevabı, ilişkili olduğu Washington Post'un haberine karşılıktı. Bir tweette söylemek istediği her şeyi ifade edemez. Bu kadar, basit bir açıklaması var."



Washington Post, isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller’in, eski FBI Direktörü James Comey'i kovmasına ilişkin Trump'ı da soruşturduğunu yazmıştı.



Bunun üzerine Trump da Twitter hesabından, "FBI Direktörü'nü kovmamı isteyen adam tarafından soruşturuluyorum. Cadı avı." şeklinde tweet atmıştı.