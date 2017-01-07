Trump'ın başkanlığı resmileştirdi

ABD'de Seçici Kurul üyelerinin 19 Aralık'ta kullandıkları oyların sayımı için toplanan ABD Kongresi, 8 Kasım'daki seçimlerden galibiyetle çıkan Cumhuriyetçi Donald Trump'ın başkan olduğunu resmen ilan etti.

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden başkanlığında toplanan ABD Kongresi, ortak oturumda Seçici Kurul üyelerinin başkan ve başkan yardımcısı adayları için aralık ayında kullandıkları oyları saydı.



Yapılan oy sayımı sonucunda Trump'ın 304 delegenin, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın ise 227 delegenin desteğini kazandığı açıklandı. Başkan seçilebilmek için 270 delegeye ulaşmak gerekiyordu.



Demokratların itirazlarına da sahne olan oturumda Biden'ın "Artık bu iş bitti" açıklaması dikkat çekti.



Bu sonuçla resmen ABD Başkanı olduğu ilan edilen Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek görevi mevcut Başkan Barack Obama'dan devralacak.