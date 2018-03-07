ABD fena halde çalkalanıyor: Trump’ın önemli ismi istifa etti

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın başekonomi danışmanı Gary Cohn istifa ettiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Başekonomi Danışmanı Gary Cohn'un, çelik ve alüminyuma getirilmesi planlanan gümrük tarifeleri nedeniyle istifa etti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre; ABD Başkanı Donald Trump'ın başekonomi danışmanı Gary Cohn istifa ettiği bildirildi.

Trump, Beyaz Saray'da kaos yaşandığı iddialarının doğru olmadığını vurgularken, "İnsanlar her zaman gelir ve gider. Ben son kararı vermeden önce güçlü diyalog olmasını istiyorum. Hala değiştirmek istediğim insanlar var. Kaos yok sadece büyük bir enerji var." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın ithal çeliğe yüzde 25 ve alüminyuma yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı geçen hafta açıklanmıştı.