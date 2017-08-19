Trump'ın 'Sanat Komitesi' üyeleri de istifa etti

Beyaz Saray Sanat Komitesine mensup 16 üye, Trump'ı protesto etmek amacıyla görevlerinden ayrıldı.

Görevinde 7 ayı geride bırakmak üzere olan ve bu süreçte Jared Kushner hariç Beyaz Saray'da en yakınındaki tüm ekibi ayrılan ABD Başkanı Donald Trump'ın 16 kişilik "Sanat Komitesi" de istifa etti.



ABD'nin önde gelen sanatçı, yazar ve mimarlarından oluşan Beyaz Saray Sanat Komitesinin 16 üyesi, Charlottesville'deki şiddet gösterilerinin ardından Trump'ın beyaz Amerikalı aşırı sağcı milliyetçileri savunmasını protesto etmek için topluca istifa ettiklerini açıkladı.



Aralarında ünlü ressam Chuck Close, yazar Jhumpa Lahiri, mimar Thom Mayne ve "Jersey Boys" müzikalinin oyuncusu John Lloyd Young'un da olduğu 16 üye, Başkan Trump'a yazdıkları mektupla istifa ettiklerini bildirdi.



Mektupta üyeler, "Charlottesville'de Amerikalıları öldüren ve yaralayan nefret gruplarına ve teröristlere destek verdikten sonra, mümkün olan en güçlü kınama ve suçlama gereklidir." ifadesine yer verdi.