Trump'ı bizzat Putin seçtirdi

ABD'deki NBC televizyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın başkan seçilmesinde "bizzat" etkisinin olduğunu iddia etti.

NBC'nin haberinde, Amerikalı istihbarat yetkililerinin, Putin'in 8 Kasım'da yapılan seçimde ülkenin 45'inci başkanı seçilen Trump'ın zafer kazanmasında payı olduğunu görüşünü taşıdığı belirtildi.



Televizyonun, hassas bilgiye doğrudan erişim yetkisine sahip iki üst düzey istihbarat yetkilisine dayandırdığı özel haberinde, "Putin'in Demokrat Parti'ye ve Hillary Clinton'ın seçim kampanyası yönetimine yapılan siber saldırıları bildiği ve bizzat yönettiği" ifade edildi.



Güney Carolina eyaletinden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da attığı Twitter mesajında, kendisinin de Rusya'nın bu konudaki operasyonun hedefi olduğu şüphesini dile getirdi.



SORUŞTURMA KOMİSYONU ÇAĞRISI



Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Kongre İstihbarat Komitesi üyesi Senatörlere siber saldırının hedefinin Trump'a seçimlerde yardım etmek olduğunu belirtmişti. Senatör Graham, Trump'a yaptığı çağrıda Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) bu konuda brifing almasını istedi. Senatör Graham'la Cumhuriyetçi Partili Arizona Senatörü John McCain ve Senato Çoğunluk Lideri Senatör Mitch McConnell de yaptıkları açıklamada, söz konusu iddiaların soruşturulması gerektiğini bildirdiler.



Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest de günlük basın toplantısındaki açıklamasında, Rusya’nın seçim sürecine müdahalesinden faydalanan kişinin Trump olduğuna dair hiçbir şüphenin bulunmadığını belirtmişti. Earnest, "Rusların siber saldırıda bulunduğu ve sızdırdığı e-postalar Demokratik Ulusal Komiteye ve John Podesta’ya ait, Cumhuriyetçi Ulusal Komiteye ve Stephen Bannon’a değil." ifadesini kullanmıştı.



ABD'de 8 Kasım'daki seçimde başkan seçilen Trump'ın başkanlığı, 19 Aralık'ta delegelerin yapacağı oylamayla kesinlik kazanacak. Trump'ın 20 Ocak'ta resmen göreve başlaması öngörülüyor.

Kaynak: AA