Trump'a bir tepki de İngiltere'den

İngiliz hükümeti, ABD Başkanı Donald Trump’ın bazı Müslüman ülkeler için getirdiği ABD’ye giriş yasağınının kendi vatandaşlarını etkilemesi halinde resmi girişimlerde bulunulacağını bildirdi.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Theresa May’in Trump ile bu konuda aynı görüşte olmadığı belirtilerek, "ABD’nin göçmen politikası ABD hükümetinin işidir, İngiltere’ninki hükümetimiz tarafından belirlenir. Ancak biz bu tür bir yaklaşımı paylaşmıyoruz ve bu bizim izleyeceğimiz yol olmayacak." ifadeleri kullanıldı.



ABD yönetiminin konuyla ilgili yasal düzenlemesinin, özellikle İngiliz vatandaşları için muhtemel etkileri bakımından incelendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Eğer İngiliz vatandaşları etkilenirse, ABD hükümetine bu konuda resmi şikayetimizi ileteceğimiz açıktır." değerlendirmesinde bulunuldu.



Trump’la cuma günü görüşen May, ABD’nin yeni başkanıyla bir araya gelen ilk lider olmuştu. İngiliz kamuoyunda ve basınında May, Trump’ın açıklanan politikalarına net tepki göstermediği için eleştirilmişti. Trump’ın Müslüman ülkelere yönelik ABD’ye giriş yasağıyla ilgili sorular May’in dün gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde düzenlenen basın toplantısında da kendisine yöneltilmişti.



ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı Suriyeli mültecilerin ABD'ye gelişini askıya alan ve Irak, İran, Suriye, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamenin cuma günü yürürlüğe girmesinin ardından New York'ta John F. Kennedy Havalimanı'nda iki Irak vatandaşı gözaltına alınmıştı.



Son olarak ABD'de bir federal mahkeme 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan başkanlık kararnamesini geçici süreyle askıya alarak, havalimanlarında gözaltına alınanların sınır dışı edilmemesine karar vermişti.



New York federal mahkemesinde görülen duruşmada, Federal Hakim Ann Donnelly, sınır dışı kararının "onarılmaz bir zarara" neden olabileceği gerekçesiyle ABD'ye girişlerine sınırlama getirilen ülkelerin vatandaşlarının geçici olarak ABD'de kalması yönünde karar almıştı.