Trump yönetimi yetkililerine lobicilik yasağı

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni bir başkanlık kararnamesi, kendi yönetiminde görev alan yetkililerin ömür boyu yabancı bir hükümet adına lobicilik yapmalarının önünü kapatıyor.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetimi yetkililerine getirilen lobicilik yasaklarıyla ilgili kararnamenin detayları paylaşıldı.



Söz konusu başkanlık kararnamesine göre 20 Ocak'tan itibaren Trump yönetiminde görev alan tüm yetkililer ömür boyu yabancı bir hükümet adına lobicilik faaliyetinde bulunamayacak. Aynı şekilde yetkililer, 5 yıl boyunca herhangi bir lobicilik faaliyeti de yapamayacak.



Benzer bir kararnameyi 2009 yılında imzalayan önceki Başkan Barack Obama, görevinden ayrılan yetkililere 2 yıl boyunca lobicilik yasağı getirmişti.



- ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİ YENİDEN YAPILANDIRILIYOR



ABD Başkanı Trump, dün imzaladığı bir diğer başkanlık genelgesiyle Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) yapılanmasında bazı değişikliklere gitti.



Baş stratejisti olan Stephen Bannon'a da NSC'de bir koltuk sağlayan yeni genelge, artık Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) ile Genelkurmay Başkanının, sadece "sorumluluk ve uzmanlıklarına uygun olduğu" zamanlarda toplantılara katılmasını da öngörüyor. Önceki yönetimlerde her iki isim de NSC'nin düzenli toplantılarının doğal üyeleriydi.



Bannon'ın kurucusu olduğu Breitbart News, ABD'de beyaz Amerikalıların çıkarlarını savunan, alternatif sağın önde gelen yayınlarından biri kabul ediliyor. Breitbart News, başkanlık seçimi sürecinde Trump'a desteğiyle de öne çıkmıştı.



Yeni haliyle NCS'nin "daha etkin ve hızlı kararlar alabileceğini" savunan Trump, modern tehditler karşısında yönetimin etkili karar alabilmesinin önemine işaret etti.