Trump'tan yeni regülasyon kararnamesi

ABD Başkanı Trump, federal kurumlara "Gereksiz, zararlı ve külfetli" regülasyonları belirlemelerini emreden başkanlık kararnamesini imzaladı.

ABD Başkanı Donald Trump, federal kurumların "Gereksiz, zararlı ve külfetli" regülasyonları belirlemesi için başkanlık kararnamesi çıkardı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Donald Trump, tüm yürütme kurumlarına, regülasyonları azaltma direktifi veren başkanlık kararnamesini imzaladı.



Açıklamada, Trump'ın Amerikalı şirketlerin üst düzey yöneticileri eşliğinde Oval Ofis'te imzaladığı kararnamenin, federal kurumların "Regülasyon reformu görev güçleri" oluşturmasını emrettiği belirtildi.



Söz konusu görev güçlerinin istihdam, şirketler, ekonomi için gereksiz, zararlı ve külfetli regülasyonları araştıracağı ve tavsiyelerde bulunacağı kaydedildi.



Seçim kampanyası boyunca aşırı regülasyonların her yıl 2 trilyon doların üzerinde zarara yol açarak ekonomik büyümeyi aşağı çektiğini savunan Trump, göreve gelmesinin ardından regülasyonların yüzde 75 veya daha fazlasını kaldırmayı hedeflediğini belirtmişti.