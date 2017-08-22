Trump yeni Afganistan stratejisini açıkladı

ABD Başkanı Trump, "Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmenin sonuçları öngörülebilir ve kabul edilemez." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin 16 yıldır savaşta bulunduğu Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.



Trump, Virginia'daki Fort Myer askeri üssünde yaptığı konuşmada, Afganistan ile ilgili yeni savaş stratejisini açıkladı.



Donald Trump, "Afganistan ve daha geniş bölgede karşılaştığımız güvenlik tehditlerinin çok büyük olduğu sonucuna vardım." değerlendirmesinde bulundu.



"Birlik sayısından veya ileriki askeri faaliyet planımız hakkında konuşmayacağız." diyen Trump, gelişigüzel zaman çizelgelerinin değil, sahadaki koşulların bundan sonraki stratejilerini yönlendireceğini kaydetti.



Trump, ABD'nin Afganistan'dan hızlı bir şekilde çekilmesinin "öngörülebilir ve kabul edilemez" sonuçlarını önlemek için mücadeleyi sürdürmeleri gerektiğini belirtti.



"AFGANLAR KENDİ ULUSUNU İNŞA EDECEK VE KENDİ GELECEĞİNİ BELİRLEYECEK"



Afganistan halkının kendi ulusunun güvenliğini sağlayacağını anlatan Trump, "Afganlar kendi ulusunu inşa edecek ve kendi geleceğini belirleyecek. Onların başarılı olmasını istiyoruz." diye konuştu.



Afganistan'dan hızlı çıkışın kabul edilemez olduğuna ve bir iktidar boşluğu oluşturacağına değinen Trump, ABD'nin "zafer" için bir yola ihtiyacı olduğunu dile getirdi.



Amerikan halkının "zafer olmaksızın savaş yorgunu" olduğunu söyleyen Trump, Amerikan halkının hayal kırıklığını paylaştığını ifade etti.