Trump, Tunus Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü

ABD Başkanı Trump, Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi ile telefon görüşmesinde, Tunus'un Ocak 2011'deki devrimin ardından demokratik süreç kapsamında bugüne kadar attığı istikrar ve güvenlik eksenli adımları takdir ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Trump ile es-Sibsi, iki ülke ilişkilerini ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, Tunus'taki demokratik geçiş süreci ile terörle mücadeledeki iş birliği imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.



Tunus'un Ocak 2011'deki devrimin ardından 6 yıldır demokratik süreç kapsamında attığı istikrar ve güvenlik eksenli adımları takdir ettiklerini dile getiren Trump, bu ülkenin karşılaştığı mevcut terör tehditlerini bertaraf etme konusunda da iş birliği vurgusu yaptı.



ABD ile Tunus arasındaki tarihi ilişkilerin güçlendirilmesi vurgusu da yapılan görüşmede, karşılıklı iş birliğinin artırılması için yeni kanallar açılması konusuna da işaret edildi.



Tunus'ta Kasım 2015'ten bu yana devam eden olağanüstü hal son olarak 17 Ocak'ta bir aylığına uzatılmıştı. Tunus, 2011'deki 14 Ocak Devrimi'nin ardından zaman zaman güvenlik sorunları yaşarken bazı dönemlerde de terör saldırılarının hedefi olmuştu.