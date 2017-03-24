Trump hükümetinden Keystone boru hattı için onay çıktı

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kanada'dan ABD'ye ham petrol taşıyacak Keystone XL boru hattı projesi için nihai onay verdiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin Kanada'dan ABD'ye ham petrol taşıyacak Keystone XL boru hattı projesi için onay verdiği bildirildi.



ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Dış siyaset, enerji güvenliği, çevresel, kültürel ve ekonomik etkenler göz önüne alındıktan sonra proje sahibi TransCanada şirketine boru hattının inşası için izin verildi." ifadesine yer verildi.



Açıklamanın ardından, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Keystone XL, birçok altyapı projelerimizden ilki" yorumunda bulunarak, "Bugün işleri doğru yapmaya başlıyoruz. Bu projede çok yüksek teknoloji kullanılacak." dedi.



Kanadalı enerji şirketi TransCanada Üst Yöneticisi (CEO) Russ Girling de yaptığı yazılı açıklamada Trump'a teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ortak projelerin Kuzey Amerika enerji altyapısını güçlendirmeye devam edeceğini belirtti.



ABD'nin eski Başkanı Barack Obama, Keystone XL petrol boru hattı projesini yedi yıl inceledikten sonra Kasım 2015'te çevresel nedenlerden dolayı reddetmişti.