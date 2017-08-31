Trump, Selman ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile yaptığı görüşmede, Katar krizinin çözümü konusunda bölgedeki ülkelere diplomasi çağrısında bulundu.

Beyaz Saray, Trump ile Kral Selman arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.



"Başkan, terörizmle mücadele ederken birliği sağlayabilmek amacıyla Riyad Zirvesinde yaptıkları taahhütlere uygun bir diplomatik çözüm bulunması noktasında tüm tarafları teşvik etti." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, terörle mücadelenin ele alındığı bildirildi.



Açıklamada, Trump ile Kral Selman'ın, "İran'ın bölgeye tehdit teşkil ettiği" konusunda da görüş alışverişinde bulundukları belirtildi.



Görüşmede Kral Selman'ın Harvey kasırgasında hayatını kaybedenler için Trump'a başsağlığı dilediği ve kasırgadan etkilenen bölgelerde ortaya konan çabanın iki lider tarafından takdirle karşılandığı da kaydedildi.