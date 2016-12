Trump protesto edildi

New Yorklular, Uluslarası Göçmenler Günü'nde, ABD'nin 45. Başkanı seçilen ve seçim süresince göçmen karşıtı söylemleriyle öne çıkan Donald Trump'ı protesto etti.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in (BM) karşısındaki Dag Hammarskjold Park'ta toplanan New Yorklular, buradan Trump Tower'in bulunduğu 5. Cadde'ye protesto yürüyüşü gerçekleştirdi.



Ellerinde, "Bizim New York, Göçmen New York", "New York Düşmanlığı Reddediyor", "İnsanlık Adına Faşist Amerika'yı Kabul Etmiyoruz", "Aileleri Birlikte Tutalım", "Göçmen New York'u Korumaya Söz Verdim", "Göçmen New York'un Yanındayım" pankartları taşıyan protestocular, "Adalet istiyoruz. Ne Zaman? Şimdi!", "Kimin Sokağı, Bizim Sokağımız" ve "Halk Birleşirse Hiçbir Zaman Yenilmez" şeklinde sloganlar attı.



New York Göçmenlik Koalisyonu tarafından "New York Göçmeni İçin Yürüyüş" adıyla gerçekleştirilen ve Uluslararası Hizmet Çalışanları Sendikası, Demokrat Partili politikacı ve toplum liderlerinin de destek verdiği gösteriye katılanlar arasında, New York Meclis Başkanı Melissa Mark-Viverito ve Demokrat Parti'den Kongre Üyesi Nydia Velazquez de yer aldı.



New York Meclis Başkanı Mark-Viverito, burada yaptığı konuşmada, "Yapmak istediklerine karşı olmak için sokaklara çıkacağız. Bu sadece bir başlangıç." dedi. Mark-Viverito, göçmenlerin endişeli olduklarını belirterek, "Gelecek Trump yönetimi tarafından tehdit altında olduklarını hissediyorlar." diye konuştu.



Porto Riko asıllı Kongre Üyesi Velazquez da konuşmasında "Göçmenler aleyhine yanlış tasarlanmış yasalara karşı mücadele edeceğiz." ifadesini kullandı.



Trump, CBS televizyonunun 60 Dakika adlı programında yaptığı açıklamada, suç kaydı bulunan yasa dışı göçmenleri sınır dış edeceğini bildirmişti.



BM Genel Kurulunda 2000 yılında kabul edilen bir kararla 18 Aralık, "Uluslararası Göçmenler Günü" ilan edilmişti.

Kaynak: AA