Trump olası tüm sonuçları hesaplamalı

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Suriye'de kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım" açıklamasına ilişkin, "Bunun olası tüm sonuçları iyi hesap edilmeli." dedi.

Moskova'da gazetecilere açıklama yapan Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, böyle bir kararın, Suriye'de sığınmacılarla ilgili durumu daha da kötüleştirmemesinin önemli olduğunu belirterek, "Olası tüm sonuçları iyi hesap edilmeli." ifadelerini kullandı.



Peskov, bu konuda ABD ile görüşmediklerini ve bunun Washington'un kendi kararı olduğunu dile getirdi.



Trump, Suriye'de 6 yıldır süren iç savaş sonucu ortaya çıkan milyonlarca mültecinin Avrupa ülkeleri yerine "ülke içinde oluşturulacak güvenli bölgelerde" kalmalarının daha doğru olacağını belirterek, "Suriye'de halk için kesinlikle güvenli bölgeler oluşturacağım. Bence Avrupa, milyonlarca insanın Almanya ve diğer ülkelere alınmasına izin vermekle büyük bir hata yaptı. Şimdi orada olan şey tam bir felaket." demişti.