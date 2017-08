Trump New York'taki ikinci gününde de protesto edildi

ABD Başkanı Trump, New York'taki ikinci gününde de bazı gruplar tarafından protesto edildi.

ABD Başkanı Donald Trump, iki günlük programı kapsamında geldiği New York'taki ikinci gününde de bazı gruplar tarafından protesto edildi.



Başkan Trump'ın New York'a geldiği bir gün öncesine göre daha küçük grupların oluşturduğu göstericiler, Trump'ın kaldığı Trump Tower'a üç sokak ötedeki 54 ile 53. sokaklar arasında toplandı.



Solcu gruplardan oluşan göstericiler, Trump'ın görevinden azledilmesini de içeren sloganlar attı. Az sayıdaki Trump destekçisinden oluşan grup ise tüm yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi isteklerini sloganla dile getirdi.



ABD'de geçen pazar gününden itibaren ırkçılık ve savaş karşıtı gösteriler ülke genelinde azalarak devam ederken, Kuzey Carolina'nın Durham kentindeki göstericiler Konfederasyon dönemine ait bir heykeli yıktı.



GÖÇMENLİK PROTESTOSU



New York Göçmen Koalisyonu (NYIC) adlı sivil toplum kuruluşunun öncülüğünde Trump Tower yakınında toplanan küçük bir grup da Trump'ın "Çocukluk Çağında Gelenleri İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programını feshetme ihtimaline karşı bir protesto gösterisi düzenlendi.



Eylemciler gösteride, "New York göçmenlere sahip çıkmaya söz veriyor", "Onlar dursun, sen git", "New York göçmenler için adalet istiyor" ifadelerinin yer aldığı dövizler taşıdı.



DACA programı, ABD'ye çocukken aileleri tarafından yasa dışı bir şekilde getirilen kaçak göçmenlerin korunmasını amaçlıyor.