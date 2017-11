Trump New York saldırganının idam edilmesini istedi

ABD Başkanı Trump, daha önce Guantanamo hapishanesine gönderilmesini istediği New York saldırganı için idam cezası istedi.

ABD Başkanı Donald Trump, New York'ta kullandığı kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine sürerek 8 kişinin ölümüne neden 29 yaşındaki Özbek asıllı Sayfullo Saipov adlı saldırganın idam edilmesini istedi.



Trump, Twitter hesabından "New York teröristi odasına DEAŞ bayrağı asmak istedi. 8 kişiyi öldürdü, 12 kişiyi yaraladı. Ölüm cezasına çarptırılmalı." paylaşımında bulundu.



"New York teröristini" Guantanamo hapishanesine göndermek istediğini ancak bu sürecin çok daha uzun süreceğini belirten Trump, "İşlediği korkunç suç için uygun bir seçenek daha var, hızlı hareket etmeliyiz. İdam cezası." ifadesini kullandı.



"CADILAR BAYRAMINDA SALDIRI GERÇEKLEŞTİ"



Saldırının ardından polis tarafından karnından vurulan ve hastaneye kaldırılan Saipov, ilk ifadesinde terör örgütü DEAŞ videolarından esinlendiğini ve saldırıyı yaklaşık bir yıldır planladığını, caddelerin daha kalabalık olacağı düşüncesiyle "Cadılar Bayramı" olarak bilinen günde saldırıyı gerçekleştirdiğini söylemişti.



Daha sonra, tekerlekli sandalyede mahkemeye çıkarılan Sayfullo Saipov'a, şiddet eylemi gerçekleştirmek, terör örgütü DEAŞ'a materyal temin etmek ve motorlu araçlara zarar vermek suçları isnat edilmişti.



Dünya Ticaret Merkezi yakınında geçen pazartesi günü kiralık bir kamyoneti bisiklet yolunda insanların üzerine süren saldırgan 8 kişinin ölümüne, 12 kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Özbek asıllı Sayfullo Saipov olduğu belirlenen saldırgan, bir okul aracına çarptıktan sonra kamyonetten inerek olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından karnından vurularak gözaltına alınmıştı. Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişiden 5'inin Arjantinli turist, birinin Belçika, ikisinin ise ABD vatandaşı olduğu açıklanmıştı.