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25 Ocak 2017 23:43 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2017 23:44

Trump Meksika sınırına duvar örecek

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imza attığını açıkladı.

Trump Meksika sınırına duvar örecek

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imza attığını açıkladı.

Etiketler: TrumpABD'den Meksika sınırına duvar


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