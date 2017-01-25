Trump Meksika sınırına duvar örecek
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imza attığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imza attığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameye imza attığını açıkladı.
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