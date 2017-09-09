Trump, Katar Emiri Al Sani ile Körfez krizini konuştu

ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Temim'i arayarak Körfez kriziyle ilgili gelişmeleri ele aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani'yi arayarak Körfez kriziyle ilgili gelişmeleri ele aldığı bildirildi.



Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump, Katar Emiri Temim'i telefonla aradı.



Görüşmede, bölgede güvenlik ve istikrarın güvence altına alınması için Katar ile diğer ülkeler arasında diyalog kurulması ve krizin diplomatik yollarla çözülmesi amacıyla Kuveyt'in liderlik yaptığı ara buluculuk çabaları ve krizle ilgili son gelişmelerin konuşulduğu belirtildi.



Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yaptığı görüşmenin ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile bu çerçevede yapılan görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili Katar Emiri'ni bilgilendirdiği ifade edildi.



Haberde ayrıca Emir Temim ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında ABD Başkanı Trump tarafından koordine edilen görüşmenin gerçekleştiği kaydedildi.



Donald Trump, 7 Eylül'de Washington'da Kuveyt Emiri Sabah ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, Katar ile bazı Körfez ülkeleri arasındaki krizin çözümü noktasında Kuveyt'in liderlik yaptığını ve kendilerinin de ara buluculuk gayretlerini sürdürdüğünü dile getirmişti.